النجدة تلقي القبض على شخصين أفطرا عمدًا خلال شهر رمضان

10 أبريل، 2022 11:38 م
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القبض على شخصين أفطرا عمدًا
القبض على شخصين أفطرا عمدًا

أخبار ليبيا 24 – خبر

تمكن أعضاء قسم النجدة بنغازي من القبض على شخصين ظهرا في فيديو مرئي عبر صفحات المواقع التواصل. يفطروا عمداً خلال شهر رمضان في بناية بمنطقة سوق الحوت وسط المدينة.

وقال رئيس قسم النجدة عقيد جمال العمامي لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن بعد تداول الفيديو المرئي بشكل واسع عبر الميديا. باشروا أعضاء النجدة بالبحث والتحري وجمع المعلومات عليهما.

وأوضح أن بعد القبض عليهما والتحقيق والاستدلال معهما، اتضح أنهما لايعانون من أي أمراض وأن إفطارهم كان عمداً. وبعد التعميم عليهما لدى الغرفة الأمنية اتضح أن أحدهم مطلوب على ذمة قضية، عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

10 أبريل، 2022 11:38 م
13

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