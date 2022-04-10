الاختيار3| تخطيط الإخوان للسيطرة واستعمال العنف والإرهاب ضد معارضيهم

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الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار في الجزء الثالث ابتدأت باجتماع لقيادات الإخوان حيث كان خيرت الشاطر يتكلم عبر الهاتف ويقول إن تعليمات المرشد العام إعلان النفير العام للدفاع على الشرعية.

وتم خلال هذا الاجتماع توزيع الأدوار فيما بينهم على دعم مظاهراتهم وتوعد المعارضين لهم عبر أتباعهم وكتائب الإخوان بمصير عسير.

كما تناول المسلسل مشاهد للمتظاهرين المؤيدين للإخوان المسلمين واستعمال العنف ضد المعارضين. بل وصل بهم الأمر إلى اغتيال أحد الصحفيين الذين يوثقون جرائم وانتهاكات متظاهري الإخوان

مشهد آخر. يؤكد من خلال الشاطر للإخواني محمد البلتاجي أنه يريد من خلال هذه المظاهرات وسيطرة الإخوان على الاتحادية إيصال رسالة. وهي أنهم لت يتحركوا من أمام الاتحادية حتى القبض على المخربين والبلطجية الذين تمولهم المعارضة للإيقاع بالبلاد.

وهذه الرسالة ليس للمواطنين فقط بل لكل من يرى نفسه مسؤولًا عن الامن في مصر سواء كان جيش أم شرطة. ونحن قادرين على تنفيذ القانون بإيدينا.

الفقر والإرهاب

ركزت مشاهد المسلسل على ملاحقة الضابط زكريا يونس لأحد عناصر خلية مدينة نصر التي يقودها الإرهابي كريم البديوي ويدعى بسام. حيث كان يسعى الضابط يعمل مخبرًا لديه لعلمه بعدم تورطه في أي أعمال عنف أو إرهاب.

وعندما قبض الضابط زكريا على بسام أقر الأخير بأن انضمامه لهذه الخلية كان عندما ضاقت به السبل. حين طردهم صاحب البيت لعدم مقدرتهم على دفع الإيجار.

هنا تدخل كريم البديوي استغل ظروف بسام ووفر لهم المسكن ووفر له العمل. وأقر أن كل ماقام به معهم هو أنه كان يراقب فقط.

وحذره الضابط زكريا بالقول :”كلفت بهذه المهام حتى يتم تدريبك على السلاح وصناعة المتفجرات. وعندما تسلك الطريق الذي يريدها البديوي لن تستطيع العودة منها”.

واختتم المسلسل بمحاولات عدد من قيادات الإخوان تهدئة مرسي والإملاء عليه مالواجب فعله خصوصًا بعد التنديد الأمريكي لأعمال متظاهري الإخوان من جرائم وعنف. وختمها الشاطر بأن طلب من مرسي أن يلقي كلمة بالخصوص.