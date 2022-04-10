الأهلي بنغازي يحسم ديربي السلة

أخبار ليبيا24

حسم الأهلي بنغازي. ديربي السلة بفوزه على منافسه التقليدي النصر بفارق عشر نقاط كاملة بنتيجة 62\52.

هذا الفوز. جاء ضمن مباريات التصفيات النهائية لبطولة كأس ليبيا لكرة السلة. في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية صالة المرحوم أحمد موسى الحاسي بالمرج.

وتقام الأدوار النهائية لكرة السلة. بمشاركة 7 أندية الأهلي بنغازي والنصر و الهلال عن المنطقة الشرقية، و الأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والشباب العربي.

هذا وستلتقي فرق كل منطقة في دوري بنظام مرحلة واحدة، يتأهل منها الأول والثاني عن كل منطقة إلى دور نصف النهائي.

الدور ما قبل النهائي يلتقي فيه الأول من المنطقة الشرقية مع ثاني المنطقة الغربية، وأول المنطقة الغربية مع ثاني المنطقة الشرقية، ويتأهل الفائز في هذه المباراة إلى نهائي كأس ليبيا.