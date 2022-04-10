الأرصاد الجوية: لاتغير في حالة الطقس على أغلب المناطق

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أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد. أنه لا تغير في حالة الطقس على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة هذا اليوم تتراوح مابين ( 20 – 27 ) مْ، بينما تسجل على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 31 – 38 ) مْ مع رياح نشطة من حين لآخر.

وأشار المركز إلى أن هذه الرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال خاصة يوم الغد على مناطق الجنوب.

وتوقع أن تنشط الرياح تدريجيا من مساء يوم الغد. على مناطق الشمال الغربي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار, مع ارتفاع في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء على معظم مناطق غرب ليبيا.