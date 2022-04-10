اخليل يلمح إلى حرب تغيير في طرابلس ويؤكد أن قائد العملية مشهود له بالنزاهة والوطنية

أخبارليبيا24

توقع القيادي بقوات مايعرف بـ “بركان الغضب” عقيد فرج اخليل. أن تكون هناك حرب في العاصمة الليبية طرابلس. مؤكدًا أنها ستكون مرحلة جديدة في المدينة.

وقال اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”كنت قد نوهت سابقا عن مرحلة جديدة بطرابلس أعتقد أن طلائعها بدأت تظهر على الوجود”.

وأضاف :”بنسبة 70% ستكون هناك حرب. ستعاد بها تشكيل القوى الأمنية بطرابلس واجتثاث ما نسبته 40% من مليشيات الفساد وكذلك اقتلاع العائلة الفاسدة”.

وتابع :”هناك قوى عسكرية كبيرة يجري التجهيز لها للتنفيذ. أبطالها من المنطقة العسكرية الوسطى والجميع سيندهش من الاسم المطروح لقيادة العمليات العسكرية في حالة نشوب حرب وعدم التسليم السلمي”.

وقال العقيد :”المرحلة التي وصلت إليها ليبيا حاليا لا يمكن السكوت عنها وطرابلس لن تكون رهن العائلة فاسدة مع مليشياتها”.

وأكد اخليل أن العملية لن تشارك بها وحدات عسكرية من المنطقة الشرقية وكذلك منطقة طرابلس العسكرية. مؤكدًا أن قائد العملية مشهود له بالنزاهه والوطنية ويتمتع بشعبية كبيرة بين القادة العسكرين والقوات المساندة.

وأضاف :”نحن أمام فترة حرجة من حكم ليبيا. نسأل الله أن تكون من غير إراقة الدماء. إلا أن رئيس الحكومة المخلوع أبى على نفسه إلا بجر العاصمة لحرب خاطفة هو الخاسر فيها لا محالة. ومعه اثنان من أبرز قيادات المليشيات بطرابلس”.