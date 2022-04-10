اتفاقيات ليبيا وإيطاليا على طاولة القطراني والقنصل الإيطالي

أخبار ليبيا 24

بحث نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، خلال استقباله، اليوم الأحد، القنصل الإيطالي العام في بنغازي، كارلو باتوري، العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا وسبل تطويرها وتفعيل الاتفاقات وعلى رأسها الاتفاقية المبرمة بين البلدين سنة 2008.

وبحسب مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي. فإن القنصل الإيطالي أعرب خلال اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي عن أمله في أن تشهد العلاقات الإيطالية – الليبية تطورًا إيجابيًا في المستقبل. مؤكدًا أن إيطاليا ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين.

وأكد القنصل الإيطالي للقطراني أنه سيجري تسهيل إجراءات الشركات التي ترغب في العمل شرق ليبيا. وأن الشركات الإيطالية سيكون لها دور في إعمار ليبيا.

وأشار القنصل الإيطالي إلى أن بلاده تدعم أي قرار ليبي سيادي يحافظ على ليبيا موحدة دون أي تدخل خارجي. وأنها تدعم كافة المجهودات المبذولة من أجل استقرار ليبيا.

من جانبه، أكد القطراني خلال اللقاء أن إيطاليا دولة جارة وكان لها دور كبير في شتى المجالات طيلة السنوات الماضية. لافتا إلى أن الحكومة ماضية قدمًا نحو تحقيق السلام. وأن علاقتها بجمهورية إيطاليا ستكون مبنية على الاحترام والتقدير المتبادلين. مع إمكانية توأمة المدن لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين.