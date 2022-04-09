اتحاد عمال النفط يرفض طلب رئيس ديوان المحاسبة بتحويل إيرادات النفط إلى حكومة الدبيبة

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أعلن، الاتحاد الليبي لعمال النفط والغاز، طلب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، للمؤسسة الوطنية للنفط بتحويل عائدات النفط إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية.

وقال، في بيان، إنه تابع التصريحات الأخيرة من قبل خالد شكشك الذي يدعي صفه رئيس ديوان المحاسبة، مشيرًا إلى أن “من الأفضل لشكشك الاهتمام بوضعه القانوني حيث أنه فقد صفه رئيس الديوان عندما تمت إقالته من مجلس النواب”.

وأضاف، ” إن احتفاظ المؤسسة بالإيرادات هو إجراء مؤقت لضمان استمرار الإنتاج حيث إن الحكومة التي يتحدث عنها شكشك هي حكومة تعمل في مدينة واحدة فقط وهي فاقدة السيطرة الإدارية والمالية والأمنية عن مواقع الإنتاج ومواقع التصدير على حدا سواء”.

وقال الاتحاد، “إن إجمالي الايرادات النفطية لهذه السنة هو الأعلى منذ 2013 ووصل إلى 27 مليار دولار،. فبدلا من أن يسأل شكشك عن آليات صرف هذه الأموال وأين صرفت ويقدم الشكر للمؤسسة وشركاتها ومستخدميها،. الذين يعلمون ليلا نهارا نري الاجحاف والاحتقار وعدم التقدير”.

وأضاف، “إننا نجدد دعمنا الكامل لإدارة المؤسسة الحالية ونقف خلفها ضد أي محاولات بائسه لتسيسها أو ابتزازها،. ونؤكد لشكشك والدبيبة أن أي إجراءات يتخذوها لن يتم الاعتراف بها وسوف يتبعها رد واضح وفوري من قبل العاملين. بقطاع النفط الذين لن يقبلوا أبدا الابتزاز أو الترهيب الذي يمارس عليهم وعلى إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.

وقال الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، “نجدد طلبنا للمصرف المركزي وإدارته بضرورة صرف الأموال.وتسييل الميزانيات الطارئة لقطاع النفط لتمكينه من تحقيق أفضل إيرادات والاستفادة من زيادة الأسعار في السوق العالمي”.