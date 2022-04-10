انفوجرافيك | أغلى اللاعبين الغائبين عن كأس العالم 2022

10 أبريل، 2022 11:23 م
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أغلى اللاعبين الغائبين عن كأس العالم
أغلى اللاعبين الغائبين عن كأس العالم

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

شهدت تصفيات مونديال قطر 2022، غياب كثير من المنتخبات البارزة تتصدرها إيطاليا، بطل يورو 2020. التي غادرت البطولة مبكرًا على يد منتخب مقدونيا الشمالية، إلى جانب منتخب النمسا. الذي أعلن مدربه استقالته رسميًا بعد فشله في التأهل على حساب المنتخب  الدنماركي.

ونشر موقع ترانسفير ماركيت قائمة بأغلى اللاعبين الغائبين عن كأس العالم 2022 وهي :

  • النرويجي إيرلنغ هالاند (بوروسيا دورتموند) 150 مليون يورو.
  • المصري محمد صلاح (ليفربول) 120 مليون يورو .
  • الإيطالي فيديريكو كييزا (يوفنتوس) 70 مليون يورو.
  • نيكولو باريلا (إنتر ميلان) 70 مليون يورو.
  • وجيانلويجي دونارما (باريس سان جيرمان) 65 مليون يورو.
  • السلوفاكي ميلان سكرينيار (إنتر ميلان) 65 مليون يورو.
  • الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان) 60 مليون يورو.
  • السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) 60 مليون يورو.
  • الإيطالي ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) 55 مليون يورو.
  • النمساوي دافيد ألابا (ريال مدريد) 55 مليون يورو.
  • الإيفواري فرانك كيسيه (ميلان) 45 مليون يورو .

المصدر موقع «ترانسفير ماركيت»

 

أغلى اللاعبين الغائبين عن كأس العالم
أغلى اللاعبين الغائبين عن كأس العالم
10 أبريل، 2022 11:23 م
10

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