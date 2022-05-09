نورلاند: الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم إدارة عائدات النفط الليبية بشفافية

أخبار ليبيا 24

قال، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تجدد التزامها بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية. جاء ذلك عقب لقائه الأحد في القاهرة مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وقال نورلاند، في تغريدة، إنه ناقش مع عقيلة آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا، بينما يستعد مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة.

وأضاف السفير، أن الولايات المتحدة تؤكد على التعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن.

وقال نورلاند، إن الانتخابات الوطنية تعد ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية.في نظر الشعب الليبي والعالم.

وأضاف، “أن رئيس مجلس النواب أكد على مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية. مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو الجاري،. بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز”.

تفاصيل اللقاء بين نورلاند وعقيلة

وحول اللقاء بين نورلاند وعقيلة، قال المتحدث باسم مجلس النواب، إن عقيلة أكد أن عمل الحكومة المكلفة. من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا من مدينة سرت سوف يحقن دماء الليبيين، وأنه سوف يمكنها من العمل بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو غيرها.

كما ذكر المستشار الإعلامي لـ عقيلة، حميد الصافي، أن اللقاء تناول عدة ملفات أهمها إغلاق الحقول النفطية. والميزانية العامة، وعمل الحكومة من مدينة سرت.

وقال الصافي، أن عقيلة أكد أنه سيتم فتح الحقول النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم، كما أكد أنه سيسعى جاهدا لحلحلة أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل.

وأضاف، أن عقيلة أشار إلى أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع الموازنة العامة لسنة 2022 ميلادي. المقدم من الحكومة الليبية.