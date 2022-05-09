رسو ناقلة نفطية في ميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط الخام

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست صباح اليوم الإثنين الناقلة النفطية (فرونت يل) على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لشحن مليون برميل من النفط الخام.

وقال، مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي، لأخبار ليبيا 24، إن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 216 ألف برميل.

وأكد المصدر، أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط. هذا ولم يحدد المصدر، الوجهة التي سيتم تصدير شحنة النفط الخام إليها.

وعمليات تصدير النفط متواصلة عبر ميناء الحريقة النفطي الواقع في طبرق شرقي ليبيا، فيما تشهد موانئ البريقة والزويتينة عمليات إغلاق منذ فترة.

يأتي ذلك بينما تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بفعل بيانات الصين الضعيفة والمخاوف من أن الركود العالمي. قد يضعف الطلب على النفط، حيث يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر نفطي روسي قد يشدد الإمدادات العالمية.

وخسر خام برنت 41 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 111.98 دولار للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 109.24 دولارًا للبرميل، بانخفاض 53 سنتًا أو 0.5 بالمئة. وأصبح كلا العقدين إيجابيين لفترة وجيزة. بعد انخفاض أكثر من 1 دولار في وقت سابق من الجلسة.