رئيس رومانيا يتسلم أوراق اعتماد أول سفير معتمد لليبيا

9 مايو، 2022 12:02 م
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أخبار ليبيا 24

سلّم السفير منعم مسعود العرفي أوراق اعتماده إلى الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة ليبيا لدى دولة رومانيا. وهذا أول سفير لليبيا معتمد لدى دولة رومانيا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن العرفي نقل تحيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.إلى دولة رومانيا، معربًا عن تمنياتهما للرئيس الروماني بموفور الصحة والسعادة ولحكومة رومانيا وشعبها بالتقدم والازدهار.

وأضافت، أن العرفي أكد على ضرورة تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشارت إلى أن العرفي هو أول سفير معتمد لدولة ليبيا لدى دولة رومانيا.

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9 مايو، 2022 12:02 م
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