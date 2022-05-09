تنتوش يطالب أعضاء النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التخطيط والموازنة

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر علي تنتوش، أعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 في موعد أقصاه خمسة أيام اعتبارًا من اليوم الإثنين.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال تنتوش: “أنه تم تداول قانون مشروع الميزانية خلال جلسة اليوم.. وإحالته إلى لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة”.. مطالبا أعضاء المجلس بإرسال ملاحظاتهم في مدة لا تتعدى الخمسة أيام من تاريخ اليوم 9 مايو الجاري.

وأوضح تنتوش، أن لجنة المالية ستعقد اجتماعاتها بالخصوص وستنتظر الملاحظات من أعضاء مجلس النواب.

وتبلغ القيمة الإجمالية للميزانية العامة للدولة للعام 2020 التي اقترحتها الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.. 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفًا و200 دينار ليبي، موزعة على أربعة أبواب.. للرواتب والنفقات التشغيلية والتسييرية، وبرامج التنمية والإعمار، والدعم.

واقترحت الحكومة، للباب الأول الخاص بالرواتب وما في حكمها أن يخصص له 41 مليارًا و778 مليونًا و145 ألفًا و200 دينار.. فيما خصصت للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونًا و370 ألفًا.. وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارًا و700 مليون.. أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 مليارًا و675 مليونًا.