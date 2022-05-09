المنقوش تبحث مع وليامز مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية

9 مايو، 2022 3:58 م
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المنقوش ووليامز
المنقوش ووليامز

أخبارليبيا24

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية.

ومن جهتها. أطلعت وليامز المنقوش خلال اللقاء بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس على نتائج لقاءاتها الأخيرة في العواصم الأوروبية مختلفة.

واستعرض خلال الاجتماع أيضًا نتائج المشاورات التي عُقدت في القاهرة مابين 13-18 أبريل الماضي للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأطلعت المستشارة وزيرة الخارجية على إلى اجتماعاتها الأخيرة الجارية في ليبيا بشأن كيفية الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن. وفق قاعدة دستورية صحيحة.

9 مايو، 2022 3:58 م
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