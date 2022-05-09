المسماري: لن يتم خلال جلسة اليوم إقرار الميزانية

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري. اليوم الإثنين لن يتم خلال جلسة اليوم إقرار الميزانية.

وأوضحت المسماري لـ”أخبارليبيا24″ أنه سيتم مناقشة الميزانية فقط ولن يتم إقرارها ، بالإضافة إلى مناقشة ما يستجد من أعمال.

يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة رسمية في مقره بمدينة طبرق، حيث من المتوقع أن يدرس المجلس مشروع الميزانية العامة لسنة 2022 المقدم من قبل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وتقدر الميزانية بأكثر من 94 مليار دينار ليبي مخصصة لأربعة أبواب من بينها تخصيص أكثر من 41 مليار دينار للمرتبات فقط.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن من المتوقع كذلك مناقشة القوانين المتأخرة مثل قانون توحيد المرتبات، وقانون الأمن الداخلي، وقانون المحافظ الاستثمارية.