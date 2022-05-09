الدبيبة يطلع على مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي

أخبار ليبيا 24

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، رفقة عدد من الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.. أن مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي يجري تنفيذه ضمن خطة عودة الحياة لتفعيل مشاريع التنمية في ليبيا.

واطلع الدبيبة خلال الجولة على مراحل تقدم العمل في المشروع، والوقوف على الأعمال الجارية بمحطة كهرباء غرب طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي أن مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي يهدف إلى رفع القدرات الإنتاجية.. ويقدر بـ670 ميغاوات. وذلك للقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

وكانت قد أعلنت الشركة العامة للكهرباء الأربعاء الماضي إنجاز ما يزيد على 90% من مشروع غرب طرابلس الاستعجالي.. والذي تعول عليه الشركة لتغطية جزء كبير من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.