استطلاع| المسؤولية تقع على من…مواطنون: تضررت سياراتنا بسبب الوقود المغشوش

أخبارليبيا24

البنزين المغشوش، أصبح مثار جدل الليبيين خلال اليومين الماضيين. إذ أكد عدد كبير من المواطنين أن سياراتهم تعطلت بسبب مشاكل في البنزين. عقب تزوردهم بالوقود من بعض محطات الوقود.

ورغم الكثير من الشواهد التي وثقها المواطنين عن طريق تصوير مقطاع مرئية تثبت الأعطال التي حلت بسيارتهم بعد تزودهم بالوقود إلا أن شركة البريقة نفت ذلك.

وأكدت شركة البريقة أن البنزين لايحتوي على أي شوائب. موضحة أن أبوابها مفتوحة لكافة الجهات الرقابية للتأكد.

هذه التصريحات من قبل الشركة جاءت بالتزامن مع استياء الكثير من المواطنين من رداءة البنزين. وماتعرضت لهم سيارتهم من أعطال نتيجة للبنزين.

وبين التأكيد والنفي. توجهنا لمتابعي “أخبارليبيا24” وسألنهم هل تعرضت سياراتهم لأعطال عقب التزود بالوقود. معظم الردود كانت تأكيد لوجود غش في البنزين واستياء واسع. ننقل بعضها.

بداية الردود كانت من سمو الامير محمد حيث قال :”تضررت سيارتي. الله لا اتربحكم ليوم الدين”.

وكذلك إسلام فوزي يؤكد :”نعم عندي عينه منه. والشيل هلي عبيت منه”. ونجمة مضيئة تقول :”تضررت سيارتي. عبيت قبل العيد كان يوم الأحد قبل العيد حسبي الله ونعم الوكيل”.

ويقول عماد قريش :”نعم يعطيكم ادعوه”. وأيضًا مصطفى النايض زنتاني يؤكد :”نعم وبقوه بنزينه امخلطه بماء”.

وعكسهم يقول أبو عمر :”لا ولله الحمد”. محمد مدلل يقول :”نعم أضرار كلفتني حق سيارة جديدة”.

محمد ادويب يؤكد :”حتى سيارتي قعدت معاش تجبد مليح. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ربي ياخذ الحق وخلاص”.

ويقول أبوسند المشيطي :”نعم. الله يعطيكم ادعوا اتودركم في هذه الدولة الفاشلة”. ويكشف صهيب محمد :”عبيت اليوم من شيل بنزين اميه والله”.

أما رياض الورفلي يؤكد :”أول أمس عبيت من شيل الصابري بجانب دكاكين حميد. اليوم عبيت من شيل طريق طرابلس، الحمد لله لا يوجد أضرار”.

ويقول عبدالرازق الهنيد :”لا. لم تتضرر سيارتي”. كذلك محمد المقيرحي يقول :”لا الحمد لله”.

وأحمد الجدي يقول :”نعم والله نعم”. وأنيس العوامي العوامي يؤكد :”نعم”. وأيضًا تربح تربح يقول :”نعم تضررت”.

ويكشف Osama Hassan Meftah أن :”السيارة معاش تجبد”. صلاح الشاوش البربار يؤكد :”نعم”.

ويروي البحر الأبيض موقفه مع البنزين :”نعم. أنا عبيت فل ثاني أيام العيد. حوالي بعد ساعة تمت السيارة تطفى في المطبات و تشم فيها رائحة البنزين داخل السيارة”.

ويقول Marelnaas Elnaas :”لو تم فتح التحقيق الآن فلن يجدو شيء. لأن البنزين المتواجد الآن ممتاز والحمدلله. لكن للأمانة وشهادة أسأل عليها. قبل رمضان بقليل في درنة عبيت بنزينة وكانت رائحتها كبريتية (زي زفرة الدحي) واللون غريب شوي ومش صافي”.

ويرى كامل خليفة المنصوري أنه :”ليس بالضرور أن يكون الخلل من المصدر. والآن الموضوع تحت إجراء التحقيق ويا خبر اليوم بفلوس بكره ببلاش. لانسبق الأحداث”.

ويرجح Ahmed Aliبحسب رأيه أن :”مرات خالي من الشوائب صح. لكن جايبين أرداء نوعية والله أعلم الموضوع فيه بزنس”.

ويقول Osama H. Kaddaa :”نعم وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم”. Esam Sharfaldeen يكشف :”نعم. و تلكمست السيارة ماعادش حتى تمشى ولا لقينا ميكانيكى يعطينا حتى رأي”.

إلا أن خالد الهمالي Abdu A. A. Hameda يؤكدون أن سياراتهم لم تتعطل حيث قالوا :”الحمدلله لا “. ويقول الأخير :”عبيت يوم الخميس والحمد لله لا أعطال”.

وتساءل Aladmeral Albaron :”كيف لو الدولة مستوردة بنزين مغشوش. مفروض على كل المحطات مش محطة مضروبة ومحطة لا. شنو المحطات تستورد بروحها وإلا كيف. الباين الموضوع مفتعل”.

ويقول عمر علي :”لا والله الحمد لله رب العالمين”. وأكد محمد الهدار :”نعم لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم”.

محمد الدرسي يقول :”لا يوجد ضرر” وقال Omar Almabrouk :”نعم”. كذلك قال أسامه اخشيبه نعم وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

ويؤكد Taha Belaid :”نعم سيارة تعطل في التوليع ومعاش تجبد مليح”.