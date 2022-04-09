يوتيوب يحجب قناة مجلس الدوما الروسي

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حظر يوتيوب قناة “دوما تي في” التي تبث من مجلس النواب الروسي، مما أثار ردود فعل غاضبة من المسؤولين الذين قالوا إن خدمة البث الأكثر شعبية في العالم قد تواجه قيودًا ردًا على ذلك.

ويوم السبت، قالت رسالة على يوتيوب إن قناة دوما “تم إنهاؤها لانتهاكها شروط خدمة يوتيوب”.

وتعرض موقع يوتيوب، المملوك لشركة ألفابت، لضغوط من منظمة الاتصالات الروسية وسارع المسؤولون إلى الرد.

زقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تطبيق “تلغرام” إن “يوتيوب وقعت حكم الإدانة على نفسها”. ودعت إلى نقل محتويات “يوتيوب”، بسرعة إلى منصات فيديو روسية.

هذا ما طلبته روسيا من جوجل

وقالت هيئة مراقبة الاتصالات إنها طلبت من جوجل استعادة الوصول إلى قناة دوما على الفور.

وأضافت روسكومنادزور: “تلتزم شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية بموقف واضح مناهض لروسيا في حرب المعلومات التي أطلقها الغرب ضد بلدنا”.

وقالت جوجل إنها ملتزمة بالامتثال لجميع العقوبات السارية وقوانين الامتثال التجاري.

وأضافت بحسب رويترز، “إذا وجدنا أن أحد الحسابات ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا، فإننا نتخذ الإجراء المناسب. تراقب فرقنا الموقف عن كثب بحثًا عن أي تحديثات وتغييرات “.

وقال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما، إن خطوة يوتيوب كانت دليلًا إضافيًا على انتهاكات الحقوق والحريات من قبل واشنطن. كما أضاف، “تريد الولايات المتحدة احتكار ترويج المعلومات.