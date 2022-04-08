جماهير النصر تطالب برحيل بوزيد

أخبار ليبيا24

تجمع أعداد من جماهير نادي النصر أمام البوابة الرئيسية للنادي. بمنطقة البركة مساء اليوم الجمعة في وقفة احتجاجية على أوضاع النادي.

وقامت بعض الجماهير الغاضبة بإغلاق شارع جمال عبد النصر. “تحت كوبري النصر” وإضرام النيران احتجاجا على إدارة النادي. ورئيس مجلس الإدارة أسامة بوزيد على خلفية الأوضاع المالية.

وكانت بعض الأخبار تم تداولها منذ عدة أشهر عن أن نادي النصر يعاني من أزمة مالية. غادر على إثرها عدد من لاعبي الفريق في فترات متفرقة من الموسم.

وشملت موجة المغادرين. لاعبي الألعاب الجماعية الأخرى على رأسها رحيل قائد فريق كرة السلة عبدالرازق التركي. الذي انتقل إلى الأهلي طرابلس الصيف الماضي. و يحيى الشكماك الذي انتقل إلى الغريم التقليدي الأهلي بنغازي بداية الموسم.