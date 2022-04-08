تجار الخضروات في شرق ليبيا يطالبون بإعادة النظر في الأسعار المحددة

9 أبريل، 2022 12:09 ص
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تجار الخضروات_شرق ليبيا
تجار الخضروات_شرق ليبيا

أخبارليبيا24

طالب تجار المنطقة الشرقية للخضروات والفواكه بالجملة بإعادة النظر في أسعار الخضروات والفواكه التي تم تحديدها.

وأوضح التجار في بيان لهم أن هذه الأسعار أقل من سعر التكلفة في الدولة المنتجة مما قد يؤدي إلى توقف التجار عن استيراد هذه السلع.

وذكر تجار المطقة الشرقية أن هذا الأمر قد يتسبب في ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في الخضروات الأساسية.

ودعا التجار جهات الاختصاص للتواصل مع اللجنة المكلفة من قبل التجار لإطلاعهم على أسعار التكلفة وأسباب ارتفاعها.

وطالب تجار الخضروات والفواكه كذلك بالاتفاق على أسعار البيع مع اللجنة المكلفة بناء على أسعار التكلفة.

وختم التجار بيانهم :”نؤكد أننا لم ولن نستغل المواطن. ولم نكن السبب في ارتفاع الأسعار المفاجيء. الناتج عن زيادة أسعار النقل والنقص الحاد في السلع الأساسية من الدول المنتجة”.

9 أبريل، 2022 12:09 ص
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