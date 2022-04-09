بالفيديو | مصلون يطردون “الغنوشي” من جامع مراكش ويصفونه بالسفاح وقاتل الأبرياء

أخبار ليبيا 24

طرد مصلون زعيم حركة النهضة “راشد الغنوشي” من جامع “مراكش” في منطقة الملاسين الشعبية بضواحي العاصمة التونسية.

المصلون رفعوا شعارات “ارحل” و”يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح”. في وجه زعيم إخوان تونس، بعد اعتزامه تأدية صلاة التراويح في المسجد.

وهرب “الغنوشي” على متن سيارته المصفحة خوفا من الحشود الرافضة له، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس. مقطع فيديو يوثق طرد الغنوشي الذي حضر في موكب لزيارة مقر حركة النهضة في المنطقة الشعبية، وأداء صلاة التراويح، من المسجد.

كما عبر السكان عن غضبهم من تواجد “سفاح وقاتل الأبرياء بالمنطقة وتظاهره بأداء الصلاة وتدنيس بيت الله”.

يذكر أن فرقة مكافحة الإرهاب حققت مع رئيس البرلمان المنحل “راشد الغنوشي” واستمعت لإفادته. بينما أعلن مكتب الغنوشي، أن السلطات استدعت الأخير “للمثول أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب”.

وأقر البرلمان التونسي في وقت سابق الأربعاء في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية. التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبدأ سعيد في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، قال إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”. وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.