الحويج: الدبيبة رفض مقترحنا بتفعيل مجلس الحبوب لتوفير مخزون استراتيجي للقمح

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

زعم وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج، أن ارتفاع الأسعار عالميًا لن يؤثر في احتياجات ليبيا. قائلا، إنه لدى ليبيا القدرة على الشراء بالرغم من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الحويج، في مقابلة صحافية، أن أسعار القمح انخفضت عالميًا بنسبة 20%. وأن سعر القنطار حاليا بلغ 440 دولار بدلا عن 500 دولار تقريبًا، متوقعا أن تشهد أسعار الخبز انخفاضًا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح وزير الاقتصاد، أنه تم الاتفاق مع الخبازين على بيع 4 أرغفة وزن من 50 إلى 60 جرامًا مقابل دينار واحد. مؤكدا أن بيع 3 أرغفة خبز مقابل دينار واحد يعتبر حاليًا مخالفة من المخابز. لأن سعر قنطار الدقيق يباع بـ280 دينار كحد أعلى في السوق المحلي، وفق قوله.

وبيّن أن مخزون القمح المتوفر لدى التجار يكفي 4 أشهر قادمة، مع استمرار وصوله تباعًا إلى موانئ البلاد. لافتًا إلى أنه جرى تغيير المواصفات القياسية للقمح وفق معايير الاتحاد الأوروبي لزيادة مصادر التوريد عبر دول أخرى غير أوكرانيا.

وأكمل “الوزارة اقترحت على مجلس الوزراء تفعيل مجلس الحبوب ليكون للدولة مخزون استراتيجي. بحيث تشتري القمح في موسم الحصاد بأسعار منخفضة وتخزينه، لكن الدبيبة، لم يوافق حتى الآن على هذا المشروع”.

وشدد الحويج، على أن جهاز الحرس البلدي يتحمل مسؤولية متابعة الأسعار الصادرة من وزارة الاقتصاد باعتبار اختصاصه. مردفا الوزارة سلمت للحرس البلدي عبر وزارة الحكم المحلي اختصاصاته، وعليه مخاطبة البلديات لوضع التسعيرة في كل بلدية على حدة .