انفوجرافيك | تعرف على الدول العربية المؤيدة والمعارضة لقرار أممي ضد روسيا
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان بناء على تصويت 93 دولة لصالح القرار واعتراض 24 وامتناع 58 دولة.
- ليبيا وجزر القمر الدولتان العربيتان فقط المصوتين لصالح القرار .
- الجزائر وسوريا تصوتان ضمن 24 دولة ضد طرد روسيا .
- امتنعت عن التصويت 12 دولة عربية منها السعودية والإمارات وتونس والبحرين. ومصر وعُمان والأردن وقطر والسودان واليمن.
- قاطعت موريتانيا والصومال ولبنان والمغرب الجلسة ولم تدل بصوتها.