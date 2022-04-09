انفوجرافيك | تعرف على الدول العربية المؤيدة والمعارضة لقرار أممي ضد روسيا

9 أبريل، 2022 8:47 م
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انفوجرافيك
انفوجرافيك

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان بناء على تصويت 93 دولة لصالح القرار واعتراض 24 وامتناع 58 دولة.

  • ليبيا وجزر القمر الدولتان العربيتان فقط المصوتين لصالح القرار .
  • الجزائر وسوريا تصوتان ضمن 24 دولة ضد طرد روسيا .
  • امتنعت عن التصويت 12 دولة عربية منها السعودية والإمارات وتونس والبحرين. ومصر وعُمان والأردن وقطر والسودان واليمن.
  • قاطعت موريتانيا والصومال ولبنان والمغرب الجلسة ولم تدل بصوتها.
9 أبريل، 2022 8:47 م
15

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