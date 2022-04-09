الجرندي تعثر العملية السياسية في ليبيا سيؤثر على المنطقة

9 أبريل، 2022 3:31 م
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أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إن “استقرار ليبيا هو مسؤولية جماعية”، مشيرا إلى الارتدادات السلبية على المنطقة ككل في حال تعثر محتمل للعملية السياسية بها.

جاء ذلك في حديثه إلى سفراء مجموعة السّبع، وهي الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا. والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للخارجية التونسية تطرق الجرندي إلى التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها بالنظر إلى تداعياتها على مختلف المنطقة المتوسطية.

وأوضحت الخارجية التونسية أن تطوّرات النّزاع الرّوسي – الأوكراني إحدى شكلت محاور اللقاء. حيث دعا الحضور إلى عدم القبول بالتدخل العسكري لحل المشكلات بين الدول. وضرورة إيجاد تسوية سلمية ومستدامة لهذا النّزاع في إطار الشّرعيّة الدّوليّة، ومبادئ ميثاق الأمم المتّحدة والقانون الدّولي.

9 أبريل، 2022 3:31 م
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