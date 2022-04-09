الاختيار3| خطط الشاطر لمحاصرة الدستورية والسيسي لمرسي “لو نزل الجيش لن تكون موجودًا”

أخبارليبيا24

رصدت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3 في أحد المشاهد الرئيس محمد مرسي وهو يطلب من أحد رموز الإخوان محمد البلتاجي التحضير لأنهم سيعلنون الاستفتاء على الدستور.

وكان القصد من هذا الإجراء لأن المحمكة الدستورية ستجتمع من أجل إلغاء تأسيسية الدستور ويسعى الإخوان لطرح الاستفتاء على الدستور قبل أن يتم إلغاء التأسيسية.

تلاه مشهد آخر لقيادات الإخوان بينهم خيرت الشاطر والمرشد العام والبلتاجي يتحدثون فيه عن المظاهرة المليونية. أشاروا فيه إلى اختيار ميدان آخر لتجمع مؤيديهم حتى يتم التفريق بين من يريد الإسلام والشريعة والكفرة والعلمانية.

خطف المحكمة

خيرت الشاطر يتحدث في مشهد قال فيه إنه لايضع ثقة في أحد. لا جيش ولا داخلية ولاقضاء ووصفهم جميعهم بأنهم “خونة”.

وأثناء الحديث جالت في بال الشاطر فكرة محاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من إصدار حكم بإلغاء تأسيسية الدستور الذي يسعى الإخوان لفرضه على البلاد.

وبالفعل في 02 ديسمبر 2012توجهت حشود من مؤيدي الإخوان المسلمين لمحاصرة مقر المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في مصر. ولم يتمكن قضاء المحكمة من الدخول إليها بسبب غضب الحشود.

السيسي ومحاصرة الدستورية

مشهد آخر يظهر فيه وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي مع اللواء كامل يؤكد فيه رفضه لمحاصرة المحكمة الدستورية. ووصفه بأنه مهزلة.

وأكد أن انتهاك السلطة القضائية انتهاك لاسم مصر وسمعتها والعبث به عبث بأمن مصر. وأن مايحدث أمر خطير جدًا.

وأعلن السيسي أن القوات المسلحة لن تترك القضاء المصري. موضحًا أن هذا دورهم هم ووزارة الداخلية.

وذكر أنه سيبلغ رئيس هيئة العمليات بأن يقوم بتأمين المنشآت القضائية. مشددًا على أن مايحدث يجب أن يتوقف ولابد من فض الحصار وفي أسرع وقت.

السيسي ومرسي

وركزت مشاهد المسلسل على لقاء جمع الرئيس المصري محمد مرسي ووزير الدفاع بدالفتاح السيسي. حيث قال مرسي إن المظاهرات التي ضده هي تعدي على الرئاسة.

وأكد أنه تواصل مع رئيس الحرس الجمهوري ووزير الداخلية وأكدوا أنهم يقومون بتأمين كل شيء. وأن المظاهرات سلمية ولاداعي للتدخل بالعنف. خوفًا من وقوع ضحايا بين صفوف المتظاهرين. وطلب من السيسي نزول الجي لوضع حد لهذا الأمر.

فرد السيسي أنه لو نزل الجيش من سيواجه. المعارضين أم المؤيدين والإثنين مصريين. ومايحدث في الشارع له حل من الإثنين. حل سياسي أو حل أمني.

وتابع وزير الدفاع في حديثه لمرسي :”ولو تقبل نصيحتي الحل الأمني مستبعد تمامًا. ولا حل ممكن غير الحل السياسي”.

ودعا السيسي الرئيس مرسي للحديث مع الناس ماذا يريدون وأن يوضح لهم الأمور ويشاركهم في الحلول. هذا هو المخرج الوحيد للوضع الحالي.

وأكد وزير الدفاع موجهًا حديثه لمرسي :”أنه لو نزل الجيش المصري للشارع مرة أخرى. سوف لن تكون موجودا”.

تسريبات

واختتمت الحلقة بفيديو مسرب ظهر فيه خيرت الشاطر وهو يقول أن كل من عمل في نيابة أمن دولة وجزء كبير من النيابة العامة لابد أن يثار عليه. لأنها أجهزة تربت على التبعية الكاملة للسلطة.

وأضاف الشاطر أن هذه الأجهزة تربت على الفساد والرشاوي بشكل كبير. لايقومون بأي عمل لله ولا بالقانون ولايوجد نظام.