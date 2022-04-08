الأخضر بطل الجبل لخماسيات كرة القدم داخل الصالات
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توج الأخضر ببطولة الجبل الأخضر لخماسيات كرة القدم داخل الصالات بفوزه على منافسه الميزان الخميس بنتيجة 5-2. في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على أرضية صالة البيضاء بالمدينة الرياضية.
كما توج شباب الجبل بالمركز الثالث لبطولة الجبل الأخضر لخماسيات كرة القدم بفوزه على أفريقي درنة بركلات الجزاء الترجيحية. بعد التعادل خلال وقت المباراة الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلها، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وبهذه النتائج يتأهل الأخضر. ووصيفه الميزان بشكل مباشر إلى نهائيات بطولة ليبيا لخماسيات كرة القدم داخل الصالات. فيما ينتظر شباب الجبل صاحب المركز الثالث مواجهة بطل طبرق لتحديد ثالث المتأهلين لبطولة ليبيا.