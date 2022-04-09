أعضاء اللجنة العسكرية عن القيادة العامة يعلقون عملهم باللجنة ويهاجمون حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن ممثلو أعضاء اللجنة العسكرية عن القيادة العامة للجيش اليوم السبت، تعليق عملهم باللجنة حتى تلبية مطالبهم. ومنها وقف التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية وعدم تصدير النفط.

جاء ذلك في بيان متلفز نقله تلفزيون “المسار”؛ ردا على رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. تسليم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وقال البيان نعلن تعليق كافة أعمالنا إلى حين تلبية مطالبنا، وتمثلت المطالب وفق البيان. بـ”إيقاف أوجه التعاون مع هذه الحكومة برئاسة الدبيبة. ومكوناتها والتي لازالت تعمل معها داخل المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة.

ودعا أعضاء اللجنة إلى “إيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب”.

واتهم البيان، الدبيبة باتخاذه إجراءات عرقلة عمل اللجنة التي شكلت خطرا جسيما على الأمن القومي لبلادنا. النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين، وفق تعبيره.

وأوضح أن الدبيبة لم ينصاع للقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا. ونكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية .

ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو المقبل.

وبينما تزداد مخاوف الليبيين من احتمالية حدوث حرب أو استخدام قوتهم النفط لتلبية أغراض سياسية. يأملون في أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة تخرج البلاد من أزمتها.