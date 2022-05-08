وزارة النفط: تحليل عينات البنزين المسحوبة من السوق خالية من الملوثات والمياه

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، إن عينات البنزين العشوائية التي جرى سحبها من السوق خلال الأيام الماضية، أثبتت خلو هذه العينات تمامًا من أي ملوثات أو مياه مضافة، وجاءت وفق المواصفات الليبية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أنها تحركت بعد تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.. حول حدوث تلوث للبنزين، ما تسبب في أعطال بسيارات بعض المواطنين.. حيث أرجع أصحاب هذه المنشورات ذلك إلى توريد محروقات من الخارج مغشوشة.

ولفتت الوزارة إلى اتباع إجراءات في غاية الدقة من طرف الإدارات ذات الاختصاص بالمؤسسة الوطنية للنفط.. وتستكمل وتتابع من طرف شركة البريقة، بصفتها تستلم وتوزع المحروقات على المستودعات.. ثم إلى المحطات وفق الاختصاصات.

وقالت الوزارة أن شركة البريقة أكدت أنها قامت بإجراءات عديدة، منها أخذ عينات عشوائية من المحطات بجميع المواقع.. أثبت تحليلها خلوها تمامًا من أي ملوثات أو مياه مضافة.. مؤكدًا أن “هذه العينات عند فحصها كانت وفق المواصفات الليبية المعتمدة”.

وطالبت الوزارة الجميع بتحري الدقة وانتظار تحقيقات النائب العام بالخصوص.. واتباع الإجراءات المنصوص عنها في التشريعات النافذة في مثل هذه الحالات، وفق البيان.

وكانت قد جددت إدارة شركة البريقة لتسويق النفط أمس السبت.. تأكيد الحرص على “وصول جميع المنتجات المستلمة والموزعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة.. والموثقة من خلال إداراتها المختصة، وذلك في مقابل ما تواصل منصات التداول الاجتماعي تداوله بشأن بنزين به شوائب”.