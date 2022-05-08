بسبب مصادرة “صالح” إرادة النواب .. نائب مدينة زليتن يعلن استقالته

8 مايو، 2022 10:28 ص
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عضو مجلس النواب عبد الغني الفطيسي

أخبار ليبيا 24

أعلن عضو مجلس النواب عبد الغني الفطيسي عن مدينة زليتن استقالته من المجلس. والعودة لسابق عمله بسبب عدم احترام النصوص الدستورية، واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

واتهم الفطيسي في منشور السبت، رئاسة مجلس النواب بالاستفراد بإصدار القوانين والقرارات ومصادرة إرادة النواب الممثلين للشعب. تزامناً مع استمرار إقفال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. مؤكداً أن استقالته تأتي احتراماً لرغبة 2.8 مليون ناخب ينتظرون انتخاب سلطة تشريعية جديدة.

وأضاف أن هناك قصوراً في أداء المجلس أثر بشكل ملحوظ على قدرته القيام بدوره الذي انتخب من أجله. باعتباره السلطة التشريعية في البلاد، لافتاً إلى أن قرار التحاقه بمجلس النواب، عندما انعقد في طرابلس. كان ردَّ فعل ضد الحرب الظالمة التي شُنت على العاصمة في شهر أبريل 2019 وفق وصفه.

وأشار الفطيسي إلى قناعته بعد التشاور مع ناخبيه من أن استمراره في مجلس النواب لا يساهم بأي شكل في تأدية المهمة التي انتخبت من أجلها. رغم التئام المجلس بعد مدة طويلة من الانقسام والنية الصادقة في طي صفحة الماضي، وبداية مرحلة جديدة من الوحدة. على مستوى المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة، المدنية والعسكرية.

8 مايو، 2022 10:28 ص
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