ضبط عصابة متلبسة بسرقة مزرعة في بوعطني

أخبار ليبيا 24

تمكنت عناصر مركز شرطة بوعطني من ضبط تشكيل عصابي من ذوي السوابق مُتلبسا بالسرقة داخل مزرعة مواطن.

وقالت مديرية أمن بنغازي إن القبض على التشكيل جاء عقب ورود معلومات المركز من أحد المصادر السرية. مفادها مشاهدة أشخاص على متن مركبة آلية بدون لوحات معدنية معتمة بالكامل أثناء دخولهم لمزرعة تخص أحد المواطنين في شارع “البيبسي” بالتحديد.

وأضافت، على الفور أصدر رئيس المركز عقيد أحمد النعاس تعليماته إلى أعضاء التحريات بالمركز وأعضاء من. المركز بالانتقال لمكان الواقعة ومحاصرة المزرعة وضبط الفاعلين.

وأفادت المديرية، أن بانتقال أعضاء التحريات إلى المزرعة تم تطويق المكان بالكامل وتم مشاهدة ثلاثة أشخاص. مقنعين يقومون بالسرقة والعبث بمحتويات المزرعة.

وقالت، “تم ضبط 2 منهم متلبسين بالمسروقات وضبط المركبة الآلية سالفة الذكر. بينما لاذ الثالث بالفرار”.

وأضافت، “تم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهما اعترفا بما نُسب إليهما وبالتعميم عليهم. اتضح أن الشخص الأول مطلوب لدى القضاء على ذمة أحكام غيابية. كما اتضح أيضا أن المركبة سالفة الذكر مطلوبة لدى الأجهزة الأمنية بالمدينة”.

وقالت، “اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.