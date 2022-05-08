بوفايد: المشري بات رهينة بيد صوان وكعوان

8 مايو، 2022 11:27 ص
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بوفايد: المشري بات رهينة بيد صوان وكعوان
بوفايد: المشري بات رهينة بيد صوان وكعوان

أخبار ليبيا 24

هاجم عضو مجلس الدولة الإخواني إدريس بوفايد، رئيس المجلس خالد المشري، معتبرا أنه بات رهينة بيد الإخوانيين. محمد صوان ونزار كعوان لقرب الانتخابات الدورية للمجلس، ومتواطئ معهم في بيع مشروع الدستور المنجز وبيع دماء الشهداء، وفق قوله.

وأضاف بوفايد، أن المشري والبعثة الأممية يدلسان، واللجنة التي يتحدثون عنها تعمل على الانقضاض على مشروع الدستور. وتفكيكه ونسفه تمامًا وليس للوصول لقاعدة دستورية للانتخابات، خضوعًا وخنوعًا لعقيلة صالح.

وأشار بوفايد إلى أن مجلس الدولة مُنع من عقد جلسة عامة لتقييم الحوار البائس. ولم يأخذ قرارًا بعودة لجنته للقاهرة أصلاً.

8 مايو، 2022 11:27 ص
14

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