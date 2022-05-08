اجتماع أمراء الدم .. بلحاج يلتقي الغرياني في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى زعيم “الجماعة الليبية المقاتلة” المصنفة تنظيما إرهابيا، عبد الحكيم بلحاج ، أمس السبت، في طرابلس. مفتى الدم والقتل الصادق الغرياني الصادق الغرياني.

بحسب ما أورد عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك، فيما لم يكشف عن تفاصيل اللقاء.

وكان بلحاج، المطلوب في العديد من القضايا أمام النائب العام. قد عاد إلى طرابلس بعد غياب 5 سنوات قضاها بين تركيا وقطر.

وبلحاج، يعد أحد أبرز القيادات الليبية المطلوب اعتقالها من قبل مكتب النائب العام. بشبهة ارتكابه جرائم وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وهو مدرج منذ 2017 على قائمة الإرهاب للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وكذلك على قائمة مجلس النواب.

وفي المقابل، يحاول العديد من شخصيات التيار الإسلامي تبيض صفحة مفتى الدم والقتل الصادق الغرياني.

وذهب الإخواني الموالي للاحتلال التركي محمود عبد العزيز، بوصفه للغرياني بأنه سلطان علماء هذا العصر.

وتناسي عبد العزيز دائم الظهور على قناة التناصح التي يملكها الغرياني، وتنفق عليها المخابرات التركية. فتاوى التحريض على القتل والفوضى التي يوزعها الغرياني ليل نهار. وأن المفتى كان سببا رئيسا في انخراط عشرات الليبيين في القتال ضمن جماعات داعش والقاعدة والمجموعات المرتبطة بها في الغرب الليبي.