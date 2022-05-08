بطلوع الروح الحلقة 4.. أكرم يكلف بأول مهمة له في تنظيم الخلافة

أخبارليبيا24_بطلوع_الروح

بدأت الحلقة 4 من مسلسل بطلوع الروح، بمشهد لعزاء في شتاء ٢٠١٤ حيث يدخل عمر ليعزي أكرم في والدته، ويتحدث عمر مع أكرم عن فضل الصلاة والتقرب إلى الله ويطلب منه الذهاب لصلاة الجمعة معه في اليوم التالي.

تنتقل الأحداث مرة أخرى إلى الرقة عام ٢٠١٧ وتطعم روح أبنها سيف أثناء تحدثه عن الاشتياق لجده فؤاد لتخبره بأنهم سيرونه قريبًا.

بعد ذلك يعود أكرم للبيت ويطمأن على سيف ويتحدث مع روح فتتركه وتذهب، ويأكل عمر الكشري التي حضرته زوجته له على طريقة روح وقد بدا على وجهه القلق.

يأخد أكرم القرص المنشط ويذهب لروح التي تطلب منه أن تكلم والدها، ولكنه يحاول الاقتراب منها ولكنها ترفض فيتركها وهو غاضب.

يتحصل عمر على هاتف روح ويشاهد الصور الموجودة به برفقة أكرم ثم يجتمع أمير الرقة بعمر. وباقي الجنود ويخبرهم بالحملة التي سيتم شنها عليهم ويطلب منهم الإستعداد. ثم يتحدث مع عمر بمفرده ويطلب منه الحصول على المعلومات.

وهنا يكلف أكرم بأول مهمة له ضمن تنظيم دولة الخلافة لكنه حتى الآن لايعرف كيف يطلق النار. ولم يتلقى التدريب الكافي.

يذهب بعدها أكرم إلى أبا قاسم ويسأله عن دواء سيف الذي يعاني مرض الهيموفيليا. لكن بغير جدوى.

بعدها يلتقي أكرم بعمر ويطمأن على صحة سيف ثم يتحدث معه عن دوره المهم بالنسبة لهم. وأنه سيقوم بتدريبه على السلاح ثم يطلب منه الإستعداد.

يذهب عمر لروح ثم يعطيها الدواء الخاص بسيف ويقترب منها ويحاول لمسها ثم يتركها ويذهب.

وترسل إلى النساء المنتقبات رسالة لشخص في السر بأن روح مازالت على قيد الحياة. ويقوم أكرم بإبلاغ روح عن دخوله عزوة ولكنها لا تهتم وتخبره بمحاولة لمس عمر لها. فيتركها ويخرج وتنتهي الحلقة.