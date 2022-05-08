بريطانيا تعلن تقديم 1.60 مليار دولار كدعم عسكري ومساعدات إلى أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

قالت بريطانيا إنها ستقدم 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.60 مليار دولار) أخرى في شكل دعم عسكري ومساعدات لأوكرانيا.

ورئيس الوزراء جونسون هو أحد أقوى المؤيدين لجهود أوكرانيا ضد روسيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير. وأرسلت حكومة جونسون صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

ويضاعف التعهد الجديد تقريبًا التزامات الإنفاق البريطانية السابقة على أوكرانيا. وقالت الحكومة إن هذا “هو أعلى معدل إنفاق. على صراع منذ الحربين في العراق وأفغانستان، رغم أنها لم تذكر تفاصيل هذه الحسابات”.

وقال جونسون في بيان، إن “هجوم بوتين الوحشي لا يتسبب فقط في دمار لا يوصف في أوكرانيا، بل إنه يهدد السلام والأمن في جميع أنحاء أوروبا”.

وسيعقد قادة دول مجموعة السبع – بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة – اجتماعهم الافتراضي مع زيلينسكي، اليوم الأحد، قبل يوم من احتفال روسيا بعيد النصر، الذي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وقالت بريطانيا، إن الإنفاق الإضافي على أوكرانيا سيأتي من الاحتياطي الذي تستخدمه الحكومة لحالات الطوارئ.

وقالت الحكومة أيضًا إن جونسون سيستضيف اجتماعًا لشركات الدفاع الرائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. لمناقشة زيادة الإنتاج استجابة للطلب المتزايد الناتج عن الحرب في أوكرانيا.

وبينما قدمت بريطانيا مساعدات عسكرية كبيرة، فقد قبلت حتى الآن عددًا قليلاً نسبيًا من أكثر من 5 ملايين أوكراني.فروا من بلادهم.

وقالت الحكومة البريطانية، السبت، إنها أصدرت حتى الآن أكثر من 86 ألف تأشيرة دخول إلى الأوكرانيين، من بينهم نحو 27 ألفا وصلوا إلى بريطانيا.