باشاغا يبحث مع أعيان وأهالي وادي زمزم سبل حلحلة مشاكل المنطقة

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بحث رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مع وفد يضم أعيان وأهالي وادي زمزم، أهم احتياجات المنطقة، وسبل حلحلة المشاكل التي يواجهها السكان.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية اليوم الأحد، أن باشاغا استمع خلال الاجتماع إلى المشاكل التي يواجهها سكان وادي زمزم.. وأكد أن وفدًا من الحكومة سيزور المنطقة للتواصل المباشر مع أكبر عدد من المواطنين.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع حضره نائبا مجلس الوزراء، سالم الزادمة وخالد الأسطى.. ووزير الخارجية والتعاون الدولي، حافظ قدور ووزير الصحة، عثمان عبدالجليل.. ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، محمد أبوزقية.

وكان قد زار باشاغا، أمس السبت منطقة حي الجيزة البحرية السكنية المدمرة بمحلة سرت المركز جراء الحرب على تنظيم “داعش” العام 2016.