الملك سلمان بن عبد العزيز يدخل المستشفى

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أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أعلن فيه عن دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس السبت. إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال بيان الديوان الملكي: “دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443ههجري الموافق 7 مايو 2022، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية”.

تشير بعض المصادر إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ولد في 31 ديسمبر 1935. وهو ملك المملكة العربية السعودية السابع، ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية. والابن الخامس والعشرون من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.

وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، بصفته أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة.