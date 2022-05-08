المشير خليفة حفتر: الإرهابيين عداءهم للإنسانية والحياة وكذب مايدعونه

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قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير اركان حرب خليفة بلقاسم حفتر إن الإرهابيين عداءهم للإنسانية والحياة وكذب مايدعونه.

وبحسب تدوينة على صفحة الفيسبوك الخاصة بمدير إدارة التوجيه المعنوي خالد المحجوب جاء ذلك خلال برقية تعزية بعثها المشير إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في ضحايا العملية الارهابية التي استهدفت نقطة دفع مياه شرق قناة السويس.

في حين جاء في البرقية تأكيد القائد العام المشير اركان حرب خليفة بلقاسم حفتر على وحشية الارهابيين وعداءهم للإنسانية والحياة وكذب مايدّعونه وان الشر لايمكن ان ينتصر على الخير واننا قبلنا التحدي من اجل نصرة الحق وتطهير ارضنا من دنسهم بنضالنا المشترك الذي بدءناه من اجل ان نحقق الامن والسلام فلاخيار لنا امام هؤلاء سوى المواجهة وموعدنا النصر.

في حين قال القائد العام في ختام نص التعزية ” نعزيكم وشعب مصر ونترحم. على الشهداء وندعوا الله ان يحفظ ويحمي جنودنا المرابطين. من اجل دحر الارهاب وداعميه.وانا لله وانا اليه راجعون”.

في حين كان الجيش المصري أعلن في بيان له السبت، أن 11 جنديا مصريا. قتلوا إثر تصديهم لهجوم شنّته “عناصر تكفيرية” شرق قناة السويس.

في حين أكد أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم. على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي. لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن مقتل ضابط. و10 جنود وإصابة 5 أفراد.