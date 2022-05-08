القارب المنكوب..رحلة الموت التي أودت بحياة 21 مهاجرًا على شواطئ طبرق

أخبارليبيا24- تقرير

يحاول الكثير التغيير من حياتهم وتحسين ظروف معيشتهم ويسعون في تحقيق ذلك بكل السبل للوصول إلى مبتغاهم. أحد هذه السبل ركوب البحر بكل مخاطره وأهواله.

خوض هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر لم يثني 26 مهاجرًا غير شرعي – 24 مصري واثنين سوريين – من ركوب البحر والسير فيها رغم أهوالها.

21 مهاجرًا غير شرعي كانوا ضحية رحلة الموت وانقلاب مركبهم قبالة شواطئ طبرق في 11 من مارس 2022. حيث كانت وجهتهم إيطاليا.

وفي أحد الأيام. أثناء خروج مجموعة من الصيادين للبحر تفاجأوا بالعثور على القارب المنكوب. على الفور أبلغوا أمن السواحل في طبرق حيث تم إنقاذ حياة 6 مهاجرين من أصل 25 مهاجر 5 من الجنسية المصرية وواحد سوري.

تحصلت “أخبارليبيا24” على صورة المركب الذي كان يقل المهاجرين كما تحصلت على القوائم من الناجيين ومن تم التعرف عليهم.

الناجين من هذا القارب المنكوب. حمدي سامي حسن. ومحمد السيد إسماعيل من محافظة المنصورة. في مصر. وعمر محمود أحمد. ومحمد عادل محمد. ومحمد رجب احمد من محافظة المنوفية.

والناجي السادس يدعى عدي الغاوي وهو سوري الجنسية. وتم فقد عدد 19 مهاجر منهم 18 مهاجر مصري الجنسية ومهاجر واحد سوري.

رحلة البحث

بدأت رحلة البحث عن المفقودين يوم السبت 12 مارس بدوريات للبحث باستخدام قارب مطاطي. ومن خلال عمليات الغطس. في عدد من الشواطئ شرق طبرق حيث غرق المركب.

وشارك في عمليات البحث والغطس النقيب عبدالسلام شحاتة رزق الله رئيس مكتب الإنقاذ البحري. وعدد من جنود أمن السواحل وهم سفيان سعيد جاب الله. وفرج إبراهيم عبدالكريم. وحمد فتح الله حمد عبدالرحمن عبدالعزيز موسى وعاصم جمال إدريس.

وتم التنسق مع غرفة اتصالات مديرية أمن طبرق وسرية الضفادع البشرية والنيابة العامة ومركز شرطة الجهاد ومشرحة مركز طبرق الطبي والهلال الأحمر والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية.

وتم الخروج بالقارب المطاطي والقيام بعمليات تمشيط يومية على الشواطئ والأودية شرق طبرق .

20 جثة

وخلال عملية البحث. تم العثور على عدد 19 جثة تم التعرف على عدد 16 جثمان من خلال ملابسهم أو العثور على مستندات أو وجود علامات دالة أو وجود خواتم أو دبل. من خلالها تم التعرف على هوياتهم.

كما أبلغ عدد من المواطنين الجهات الأمنية بوجود جثث على عدد من الشواطئ يتم التحرك وإخراجها وجلبها إلى المشرحة.

ومن الجثث التي تمالتعرف عليها. جثة أحمد محمد توكل. تم العثور عليه من قبل الضفادع البشرية بوادي الخطيط في 12 مارس. وجثة إسلام زهيري محمد تم العثور عليها بوادي الدالية في 13 مارس.

والجثة الثالثة. خالد عبدالفتاح محروس تم العثور عليها في وادي الخطيط في 15 مارس والرابع أحمد سمير زيان. والخامس سمير راضي شمس الدين تم العثور عليهم في نفس المكان.

والجثة السادسة أحمد عثمان محمد حشاد تم العثور عليها في أرصفة ميناء الحريقة النفطي في 15مارس. وعلاء خميس يوسف تم العثور عليه بوادي حلمي في 16 مارس.

والسابعة جثة أسامة السيد محمود تم العثور عليه بوادي الخطيط في 17 مارس وتليها. محمد عبدالرازق إبراهيم تم العثور عليه في وادي بوعوينة بجوار محطة طبرق البخارية في 18 مارس.

والعاشرة جثة أحمد عبدالشافي محمد السيد تم العثور عليه شرق وادي العقيلة في 24 مارس. وتم انتشال جميع هذه الجثث وتسليمها لمشرحة مركز طبرق الطبي وتم التعرف عليه من قبل ذويهم وترحيلها إلى مصر.

كما تم العثور على جثة حمزة خضر السحلي. سوري الجنسية وتم التعرف عليه من قبل ذويه وتم دفنه بمقبرة طبرق الإسلامية.

وتم انتشال جثة مجهولة الهوية. تم العثور عليها شرق وادي العقيلة في 24 مارس. وتم انتشاله من قبل الضفادع البشرية وتسليمها إلى مشرحة مركز طبرق الطبي. ولم يتم التعرف عليها لتحلل الجثة بالكامل وتم دفنها بمقبرة طبرق الإسلامية.

وانشلت أيضًا جثة أحمد عباس أبوالعينين عباس تم العثور عليه بوادي العقيلة في 26 مارس وتم تسليم الجثة إلى مشرحة مركز طبرق الطبي وتم التعرف عليه من قبل ذويه. ودفنه بمقبرة طبرق الإسلامية.

وأحمد السعيد احمد الشرقاوي تم العثور عليه بوادي الدالية في 27 مارس وتم انتشاله وتسليمه لمشرحة مركز طبرق الطبي ولتعرف عليه من قبل ذويه وترحيله الى مصر.

والخامسة عشر. مجهول الهوية تم العثور عليه بوادي العقيلة في 29 مارس. وتم انتشاله وتسليمه إلى مشرحة مركز طبرق الطبي ولم يتم التعرف عليه نظراً لتحلل الجثة بالكامل ولايوجد به أي علامات دالة أو ملابس وتم دفنه في طبرق.

السادسة عشر. عبدالحميد سعيد عبدالحميد الجزار تم العثور عليه بمصيف الليدو في مدينة طبرق في حي المنارة في 29 مارس وتم انتشاله وتسليمه إلى مشرحة مركز طبرق الطبي وتم التعرف عليه عن طريق ذويه وترحيله إلى مصر.

والسابعة عشر. جثة علاء حسن السيد أحمد حسن تم العثور عليه بوادي سليم في 29 مارس. تم انتشاله وتسليمه لمشرحة مركز طبرق الطبي. وتم التعرف عليه عن طريق ذويه وتم ترحيله الى مصر.

والثامنة عشر أحمد زكري دسوقي عزام تم العثور عليه غرب وادي الدالية في 30 مارس. وتم تسليمه إلى مشرحة مركز طبرق الطبي. والتعرف عليه عن طريق ذويه وتم ترحيله إلى مصر.

وعلي مصطفى علي الشربيني تم العثور عليه في 19 أبريل داخل شركة الخليج العربي للنفط. مابين أرصفة الحريقة والبريقة تم تسليمه لمشرحة مركز طبرق الطبي. وتم التعرف عليه من ملابسه وتم ترحيله إلى مصر.

وجثة شريف منصور أبو ناصر التي تم الإبلاغ عنها في منتصف رمضان عن طريق راعي على شواطئ كمبوت ولكنها اختفت وسط الأعشاب البحرية ( التفش) عقب محاولة إخراجها.

وتم العثور عليها في وقت لاحق. وتم نقلها ثاني أيام عيد الفطر إلى مصر في سيارة إسعاف خاصة يرافقه أحد أفراد الجالية المصرية والذي يقطن بنفس المنطقة التي يقطن بها المهاجر.

وبهذا يسدل الستار على ضحايا مركب الموت التي كانت وجهتها إيطاليا على شواطئ طبرق بين ناجي وميت ومختفي.