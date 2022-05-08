السايح وستيفاني يبحثان برامج التعاون بين المفوضية والبعثة الأممية

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بحث بمقر المفوضية رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بحضور عضو مجلس المفوضية السيد عبد الحكيم الشعاب برامج التعاون بين المفوضية والبعثة،

وبحسب صفحة المفوضية على فيسبوك فقد ناقش اللقاء الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP) للمفوضية، الرامي إلى تعزيز جاهزيتها نحو تنفيذ عملية انتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية.

في حين استعرض اللقاء الوضع الراهن المتعلق بتوافق الأطراف السياسية على إجراء عملية. انتخابية في الأجل القصير، ومدى انعكاسه على جاهزية المفوضية، وقدرتها. على الاستجابة لتلك التوافقات خلال الفترة القادمة.

واتفق الجانبان على استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على جاهزية المفوضية، والإبقاء. على التواصل الوثيق بين المفوضية وبعثة الأمم المتحدة بهدف تبادل المعلومات. الفنية ذات العلاقة بتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية.

وفي سياق متصل أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز عبر تغريدة لها على حسابها بالتويتر أن مجلس النواب أكد إلتزامة بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات القاهرة.

واوضحت وليامز أنها إلتقت الجمعة في طرابلس بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري. وأطلعته على نتائج لقاءاتها الأخيرة في عواصم أوروبية مختلفة ومناقشة الأحداث الجارية في ليبيا.

وأشارت إلى أن النويري أكد خلال اللقاء أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته في الأيام. المقبلة.

وأعلنت تأكيد النويري التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات. اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو. بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية. في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر الجمعة أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أكد لها التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة.