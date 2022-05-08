الخوجة: لم يصلنا جدول أعمال جلسة المجلس حتى الآن

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قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة في تصريحات صحافية إنه لم يصلنا جدول أعمال جلسة الغد بعد، ودعينا فقط إلى عقد جلسة.

واوضحت انه ن المرجح مناقشة بنود الميزانية، ولكن لن يُصوّت عليها في الجلسة وأن الجلسة. ستعقد غدا، وطائرة النواب القادمين من الغرب ستُقلع الساعة 5:00 مساء اليوم.

في حين أكدت أن النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري سيكون رئيسا لجلسة الغد

وتابعت

وبينت أن الإعلان الثاني عشر ينص على أنه إن لم يتمكن الجلس الوصول إلى تسوية النقاط الخلافية. في مسودة الدستور فسنتجه مع مجلس الأعلى للدولة لتشكيل لجنة أخرى. لإيجاد قاعدة دستورية، وهذا المسار الذي نسير عليه حاليا.

وتوقعت أن تقوم لجنة مراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، والتي كانت في القاهرة. بعرض أعمالها غدا في المجلس، وسيتم عرض بعض النقاط التي عليها خلاف لمناقشتها

وأشارت إلى برز النقاط الخلافية، والتي تتعلق بالحكم المحلي، وشكل الدولة، ونظام. الحكم بالدرجة الأولى

في سياق ليس ليس ببعيد قال عضو مجلس النواب مفتاح كويدير في تصريحات صحافية اليوم الأحد أن مجلس النواب. يتجهز لعقد جلسة رسمية غدا الاثنين في طبرق لمناقشة عدة بنود.

واوضح كويدير أن أبرز هذه البنود هي مخرجات اجتماعات القاهرة وتكليف اللجنة. لحضور الجولة الثانية المزمع عقدها منتصف الشهر.

وكشف عن أنه سيكون ضمن بنود الجلسة غدا، الميزانية المقترحة، ودعم السلع الغذائية. رفعا لمعاناة المواطن، بالإضافة لموضوع توحيد جدول المرتبات.