الخارجية الليبية تدين الهجوم الإرهابي على الجيش المصري في سيناء

أخبار ليبيا 24

أعربت، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومـة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، عن إدانتها واستنكارها للعمل الإرهابي الذي أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود من الجيش المصري في غرب سيناء.

وقالت الخارجية، في بيان، نشره وزير الخارجية بالحكومة، حافظ قدور، “في هذا المصاب الذي ألم بأشقائنا تتقدم الوزارة. بأحر عبارات التعازي وتعبر عن تضامنها الصادق ووقوف دولة ليبيا مـع جمهورية مصر العربية ضد ما يهدد أمنها واستقرارها”.

وأسفر هجوم إرهابي، السبت، في سيناء عن مقتل ضابط و10 جنود مصريين وإصابة 5 أفراد.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن “أبناء الوطن من المخلصين مازالوا يلبوا نداء وطنهم. بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في انكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن”.

وأضاف، “أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة. في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب”.

كما قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، غريب عبد الحافظ، في بيان، على صفحته الرسمية على فيسبوك. إن “مجموعة ” من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء. وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد”.

وأضاف، “جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء”.