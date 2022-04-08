وليامز: شباب ليبيا يؤكدون ضرورة إيجاد مخرج للمسارين التشريعي والتنفيذي لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد 40 شابا وشابة من مختلف مناطق ليبيا أهمية إيجاد مخرج من الانسداد. الذي وصل إليه المساران التشريعي والتنفيذي لأجل تنفيذ الانتخابات.

جاء ذلك خلال حوارهم مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز. التي قالت إنها أجرت ليلة أمس حواراً موسعاً مع قرابة أربعين شابة وشاب من مختلف مناطق ليبيا. أوجزت خلاله الأعمال التي قامت بها منذ عودتها إلى ليبيا في ديسمبر 2021.

1/5 Last night I held an extensive dialogue with a diverse group of approx 40 Libyan youth, during which I briefed them on my activities in my capacity as SASG since returning to Libya in Dec 2021. In particular,I elaborated on the UN’s efforts towards its current priority –> pic.twitter.com/SC9mCQYEyI — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) April 8, 2022

وأشارت إلى أنها عرضت بالتفصيل جهود الأمم المتحدة وأولوياتها في الوقت الراهن المتمثلة بمساعدة الليبيين. على إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بناء على قاعدة دستورية وإطار انتخابي متينين.

ولفتت وليامز إلى أن ممثلو الشباب عبّروا عن وجهات نظرهم حول الوضع الراهن في ليبيا وتناولوا الملفات المتداخلة. كالملف السياسي والاقتصادي والأمني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. كما تطرقوا إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات بغية تفعيل مصالحة وطنية حقيقية والحث على الشمولية وحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وقالت وليامز يأتي هذا الحوار الجوهري للتذكير بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الشباب للمضي قُدُماً.

وأضافت لقد شهد هذا الجيل من الشباب على وجه التحديد ويلات حروب جمّة وقلاقل سياسية وانقسامات في المؤسسات. ومع كل ذلك ظلوا هم بارقة الأمل التي لا تنطفئ جذوتها متطلعين لمستقبلٍ أكثر استقراراً وأمناً لليبيا.