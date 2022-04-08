منظمة حقوقية تطالب البعثة الأممية بالتدخل إزاء منع الدبيبة لمرتبات الجيش

أخبار ليبيا 24

قالت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أنها تتابع بقلق بالغ تأخير صرف مرتبات منتسبي القيادة العامة للقوات المسلحة، وجهاز الأمن الداخلي التابعين للمنطقة الشرقية والجنوبية.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن مرتبات منتسبي القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، عن أشهر يناير وفبراير ومارس لم تصرف. في حين صرفت مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية التي تخضع لحكومة الوحدة الوطنية، وكافة قطاعات الدولة.

وعبرت المنظمة عن أسفها عن الدور الضعيف للجنة 5+5 المنبثقة عن الاتفاق السياسي بقيادة ستيفاني وليمز.لعدم قيامها باي خطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية وما يتعلق بالملاكات والمرتبات لمنتسبي الجيش الليبي شرقا وغربا وجنوبا.

ولفتت المنظمة إلى أن لجنة 5+5 غير قادرة فعليا على أن تتخذ موقفا لصالح الوطن.

كما لفتت المنظمة أيضا إلى خطورة إيقاف المرتبات مطالبة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة المالية. وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسرعة صرف مرتبات شريحة كبيرة من المتضررين خاصة مع قدوم شهر رمضان. الذي يشهد غلاء فاحش في كافة السلع والخضروات.

وأشارت المنظمة إلى إن هذا الإجراء يعد مخالفا للاتفاق السياسي وكل القوانين الوطنية والدولية. والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفق كل المواثيق الدولية والمعايير الوطنية.

وطالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في ختام بيانها بصرف المرتبات لمستحقيها على قدم المساوة وبشكل عاجل. دون الدخول في السجال السياسي، والذي لن يخلف إلا الحرب والدمار.

لافتة إلى أن هناك شرائح أخرى لم تستلم مرتباتها حسب ما ورد للمنظمة ومنها جهاز الأمن الداخلي.