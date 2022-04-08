كيف يتفادى عشاق القهوة الصداع في نهار رمضان؟

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يصاب الكثيرون من عشاق القهوة خلال شهر رمضان بالصداع المستمر نتيجة التغيّر المفاجئ في النظام الغذائي، وعدم تناولهم نسبة الكافيين التي اعتادوا عليها خلال أيام الإفطار.

ولكي يتم تفادي الصداع والدوخة خلال أيام الصيام، يقدّم الدكتور محمد طارق استشاري التغذية نصائحه للصيام الآمن. والحد من تلك التأثيرات قائلًا: “يجب التقليل من كمية القهوة التي يتناولها الشخص تدريجياً خلال الأيام المقبلة، مع الإكثار من تناول المياه خلال فترة الإفطار”.

التغير المفاجئ في النظام الغذائي

ونقلت سكاي نيوز عربية عن طارق قوله: “التغيّر المفاجئ في النظام الغذائي يسبب أزمات كبيرة للجسم. وخاصة الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من القهوة ويدخنون السجائر، فعليهم تغيير نظامهم. واستغلال فترة الصيام للحد من تناول الكافيين، والتركيز على الوجبات الغنية بالعناصر المفيدة”.

وأكد استشاري التغذية: “قيلولة النهار مفيدة خلال الأيام الأولى، والابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة والسكريات عند الإفطار. والوجبات الدسمة الغنية بالدهون، مع تناول على الأقل 2 لتر من المياه يوميا على فترات متباعدة خلال فترة الإفطار لإخراج السموم من الجسم”.

عادات خاطئة

وحذر طارق من تناول القهوة على السحور قائلاً: “من العادات الخاطئة التي يلجأ لها عشاق القهوة تناولها. لقناعتهم بأن مفعولها سيستمر لأطول فترة خلال نهار رمضان. ولكن هذه العادة لها أضرار جمّة على الصحة ويفقد الجسم بسببها كمية كبيرة من المياه ليزداد الشعور بالعطش”.

التقليل من القهوة تدريجيا

وأوضح استشاري التغذية أن: “الخضروات والفاكهة مهمة للغاية خلال الأيام الأولى. التي يحاول فيها الشخص سحب نسبة الكافيين من الجسم، بجانب الأسماك، مع تجنب تناول الأطعمة التي تم تجهيزها. في الزيوت المقلية والتي تساهم في حدوث التخمة”.