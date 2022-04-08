طقس معتدل على الشمال والوسط ومتقلب في الجنوب

أخبار ليبيا24

طقس معتدل على معظم المناطق الليبية خاصة مناطق الشمال والوسط، بينما مناطق الجنوب فتتأثر برياح نشطة أحيانا،. مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وذكرت الأرصاد، أن من المتوقع أن يشهد الطقس تكاثرا للسحب متوسطة الارتفاع هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق الشمال الغربي، ومن مساء يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال ما بين (18 – 24) مئوية، وعلى أغلب مناطق الجنوب ما بين (30 – 36) مئوية.

حالة الطقس البحري

والساحل من رأس أجدير إلى سرت، السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

والريح متغير الاتجاه إلى براني بشكل عام ويكون شلوق يوم الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس سرعته تتراوح ما بين (05 – 10) عقدة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر يصل اليوم إلى (1.75) عقدة على ساحل سرت. والبحر خفيف الموج إلى هادئ ويكون قليل الاضطراب هذا اليوم على ساحل سرت.

بينما درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مئوية، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

والطقس في الساحل من الخليج إلى طبرق، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة،. على الساحل الممتد من الخليج الى شحات.

والريح شرش إلى بحري بشكل عام ويكون باش على ساحل شحات سـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة تصل اليوم إلى (20) عقدة على ساحل درنة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.25) متر. والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج. بينما درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مئوية، والرؤيـة جيدة.