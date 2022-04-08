صنع الله: ديون المؤسسة وصلت 6.5 مليار وشركات عجزت عن توفير المرتبات

8 أبريل، 2022 11:40 م
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مصطفى صنع الله
مصطفى صنع الله

أخبارليبيا24

قال رئيس المؤسسة الوطية للنفط مصطفى صنع الله إن الديون تراكمت على المؤسسة ووصلت إلى حوالي 6.5 مليار.

وأضاف صنع الله أن بعض شركات القطاع عاجزة حتى عن توفير المرتبات منذ قرابة خمسة أشهر.

وأكد رئيس المؤسسة بالقول :”دورنا وواجبنا يحتم علينا حماية قطاع النفط من الانهيار الكامل. والمسؤولية كبيرة أمامنا ولابد أن نحافظ عليها بطريقة صحيحة.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أكد في مارس الماضي أن المؤسسة ترزح تحت عبء الديون.

وأضاف صنع الله في تصريحات صحفية أن الديون بلغت 3 مليار و 800 مليون ودخلنا في عديد من العقود والالتزامات بقيمة 6.5 مليار.

ولفت رئيس مجلس الإدارة. إلى أن الوضع الحالي في قطاع النفط هو الأسوأ على الإطلاق.

8 أبريل، 2022 11:40 م
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