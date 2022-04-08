صعود طفيف للنفط مع إعلان وكالة الطاقة الدولية سحب 240 مليون برميل من مخزونات الطوارئ

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صعدت، أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الجمعة، لكنها تتجه للهبوط بنحو 3 بالمئة على مدار الأسبوع، بعد أن وافقت الدول المستهلكة الإفراج عن 240 مليون برميل من النفط من مخزونات الطوارئ للمساعدة في تعويض الإمدادات الروسية المعطلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 100.71 دولار للبرميل. بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 96.38 دولار للبرميل.

وأقرّت وكالة الطاقة الدولية، إصدارا جديدا للنفط، هو الأكبر في تاريخها، من احتياطي الطوارئ بنحو 120 مليون برميل، في محاولة لتعزيز الإمدادات التي تراجعت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال المحللون إن الإفراج الطارئ للنفط، الذي يصل إلى حوالي مليون برميل يوميًا من مايو إلى نهاية العام،. قد يحد من ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لكنه لن يغطي بشكل كامل الكميات المفقودة من روسيا بسبب العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.

تأخير زيادة إنتاج النفط

ونقلت رويترز، عن محللي “إيه إن زد ريسيرش” قولهم في مذكرة “على الرغم من أن هذا هو أكبر إصدار منذ إنشاء المخزون في 1980، فإنه سيفشل في نهاية المطاف في تغيير الأساسيات في سوق النفط. ومن المرجح أن يؤخر المزيد من الزيادات في الإنتاج من المنتجين الرئيسيين”.

وقالوا إن الإصدار قد يثني المنتجين، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط الصخري. في الولايات المتحدة، عن تسريع زيادات الإنتاج حتى مع ارتفاع الأسعار لنحو 100 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، فإن دراسة الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي، في أعقاب خطته لحظر الفحم الروسي،. ستحد من أي انخفاض في الأسعار على المدى القريب.