صحيفة صدى الاقتصادية: أنباء بإيقاف صنع الله عن العمل

8 أبريل، 2022 2:02 ص
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مصطفى صنع الله
مصطفى صنع الله

أخبارليبيا24

ذكرت صحيفة صدى الاقتصادية أن هناك أنباء بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر مسؤول أن رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك هو من سيوقف صنع الله عن العمل.

وكان رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك حذر من تداعيات حجب مؤسسة النفط الإيرادات عن مصرف ليبيا المركزي. قائلا: إن ما قامت به تصرف غير معتاد ومخالف لكل القوانين والتشريعات المعمول بها”.

وتابع شكشك :”خاطبنا المؤسسة أكثر من مرة في هذا الشأن والتنبيه على أنّ ماتقوم به مخالفة قانونية. ومخاطرة كبيرة على الأموال العامة”.

وأردف، في تصريحات نقلتها صدى الاقتصادية، أن قرار حجب الإيرادات عن مصرف ليبيا المركزي من جانب مؤسسة النفط. سينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد خاصةً فيما يتعلق بقيمة العملة، وتوفير احتياجات المجتمع التي من أهمّها العلاج.

8 أبريل، 2022 2:02 ص
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