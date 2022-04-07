بوقعيقيص تنتقد دعوة الحويج للمصحات التونسية بفتح فروع لها في ليبيا

8 أبريل، 2022 1:26 ص
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آمال بوقعيقيص
آمال بوقعيقيص

انتقدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص محاولات وزير الاقتصاد استجلاب مصحات تونسية إلى ليبيا.

ورأت بوقعيقيص. في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” أن دعم المستشفيات والمصحات العامة وتغطية احتياجاتها أفضل من استجلاب مصحات ومستشفيات تونسية.

وقالت عضو الملتقى :”إن زيادة مرتبات الكوادر العاملة في المستشفيات والمصحات العامة والإنفاق على تطويرها أولى وأفضل كثيرا من استجلاب مصحات ومستشفيات تونسية”.

وتابعت بوقعيقيص:” أرجو ألا يبصر هذا التوجه اللاوطني النور. فجيوب الناس الخاوية لم تعد قادرة والرعاية الصحية حق دستوري”.

وكانت وسائل إعلام تداولت أن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وجه دعوة للمصحات والمستشفيات التونسية بفتح فروع لها في ليبيا.

8 أبريل، 2022 1:26 ص
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