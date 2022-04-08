المدينة يقصي الشط من كأس ليبيا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تأهل المدينة إلى دور 16 من بطولة كأس ليبيا لكرة القدم بفوزه على الشط بهدفين نظيفين. في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب نادي بوسليم ضمن الدور 32 من البطولة.

وكان المدينة قد أنهى المباراة بفضل ثنائية لاعبيه أسامة البدوي ومحمود البوعيشي.

وبهذا الإقصاء تستمر أزمة النتائج للشط هذا الموسم بعد توديع بطولة الكأس وتذيله لترتيب مجموعته في بطولة الدوري .

وفي المسابقة ذاتها تأهل الأولمبي إلى دور 16 من كأس ليبيا لكرة القدم، بفوزه على الظهرة بهدف نظيف. في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب زوارة، وكان الأولمبي قد أنهي المباراة بالهدف الذي وقع عليه علي مادي الوافد الجديد إلى الفريق من الاتحاد هذا الموسم.