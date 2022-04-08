الكرملين يكشف عن موعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

توقع المتحدث باسم الكرملين “دميتري بيسكوف” اليوم الجمعة، انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في المستقبل المنظور.

المسؤول الروسي أشار إلى أن “روسيا تأمل في أن “تحقق العملية أهدافها في الأيام المقبلة. وفي المستقبل المنظور، تنتهي بتحقيق أهدافها أو بمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني”.

ولا تزال العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا منذ 24 فبراير مستمرة حتى الآن. وبالتوازي مع العمليات العسكرية تجري روسيا وأوكرانيا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال ويحقق الأهداف التي أعلنت عنها موسكو منذ بداية العملية.

كما انسحبت القوات الروسية بالكامل من شمال أوكرانيا إلى بيلاروسيا وروسيا حسبما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة.

وأوضحت الاستخبارات العسكرية البريطانية في منشور على تويتر، أن القوات الروسية انسحبت الآن بالكامل. من شمال أوكرانيا إلى بيلاروس وروسيا، ملمحة أنه قد يتم “نقل بعض هذه القوات الروسية على الأقل إلى شرق أوكرانيا للقتال في دونباس. وأن أي إعادة انتشار كبير من الشمال ستستغرق أسبوعا على الأقل”.

في سياق متصل ينتظر وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. اليوم الجمعة إلى العاصمة الأوكرانية كييف للاطلاع على حجم الأضرار الحقيقية في المناطق التي تخلت عنها قوات موسكو.

يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين اعترف بأن القوات الروسية تكبدت “خسائر عسكرية كبيرة” في هذه المنطقة، مشيرا إلى “مأساة كبيرة”.